Vaccino anti Covid, Fidia Farmaceutici: “Noi disponibili alla produzione per conto di Pfizer”. Ma le aziende non si parlano (Di sabato 6 febbraio 2021) La disponibilità italiana a produrre il Vaccino anti Covid per conto di Pfizer c’è, ma manca il dialogo. È quanto emerge da una nota di Fidia Farmaceutici che ribadisce la sua “disponibilità a partecipare alla produzione di vaccini anti-Covid”, già comunicata “alle autorità competenti a maggio 2020” e “confermata” in questi giorni. L’azienda veneta produce già “in conto terzi vaccini per multinazionali del farmaco a seguito di specifici accordi”. Quindi le premesse ci sono. Tuttavia in questo momento non ci sarebbero interlocuzioni in merito, almeno con Pfizer. Fonti del braccio italiano del colosso Usa hanno riferito all’agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Latà italiana a produrre ilperdic’è, ma manca il dialogo. È quanto emerge da una nota diche ribadisce la sua “tà a parteciparedi vaccini”, già comunicata “alle autorità competenti a maggio 2020” e “confermata” in questi giorni. L’azienda veneta produce già “interzi vaccini per multinazionali del farmaco a seguito di specifici accordi”. Quindi le premesse ci sono. Tuttavia in questo momento non ci sarebbero interlocuzioni in merito, almeno con. Fonti del braccio italiano del colosso Usa hanno riferito all’agenzia ...

Agenzia_Ansa : #Pfizer, da #vaccino anti-#Covid entrate per 15 miliardi di dollari. Uno dei più grandi 'successi' nella storia del… - RiccardoLuna : In 24 ore 100 mila over 80 nel Lazio si sono potuti prenotare per il vaccino anti Covid. 1) i problemi di esordio d… - nzingaretti : Dopo i problemi iniziali ottimi risultati delle prenotazioni per vaccino anti #COVID19 per gli over 80 anni. Arri… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Fidia Farmaceutici: “Noi disponibili alla produzione per conto di Pfizer”. Ma le aziende non si… - Noovyis : (Vaccino anti Covid, Fidia Farmaceutici: “Noi disponibili alla produzione per conto di Pfizer”. Ma le aziende non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Cina: ente regolatore approva vaccino anti Covid di Sinovac BioTech

Pechino, 06 feb 13:03 - L'ente regolatore cinese per i prodotti farmaceutici (National Medical Products Administration) ha approvato il vaccino anti Covid - 19 sviluppato da Sinovac Biotech. Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia in un comunicato. Il vaccino Sinovac Biotech si aggiunge a quello - approvato a dicembre - che è stato ...

Covid, vaccino AstraZeneca arriva in Italia: consegnate le prime 250 mila dosi

Sono 250 mila le dosi del vaccino anti coronavirus consegnate nel deposito di Pratica di Mare. Giunte con dieci giorni di anticipo, saranno distribuite a livello nazionale dando così vita alla ...

Vaccino anti-covid: a chi è già guarito basta una dose? Focus Grecia: premier Mitsotakis visita centro vaccinazione anti Covid sull'isola di Fournoi

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha visitato sabato il centro di vaccinazione anti Covid-19 nell'isola di Fournoi nel mar ...

La Fidia di Abano Terme disponibile a produrre vaccini anti-Covid

PADOVA - «Pronti a mettere a disposizione gli stabilimenti italiani per accelerare la produzione di vaccini». Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, rilancia ...

Pechino, 06 feb 13:03 - L'ente regolatore cinese per i prodotti farmaceutici (National Medical Products Administration) ha approvato ilCovid - 19 sviluppato da Sinovac Biotech. Lo ha annunciato oggi la stessa compagnia in un comunicato. IlSinovac Biotech si aggiunge a quello - approvato a dicembre - che è stato ...Sono 250 mila le dosi delcoronavirus consegnate nel deposito di Pratica di Mare. Giunte con dieci giorni di anticipo, saranno distribuite a livello nazionale dando così vita alla ...Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha visitato sabato il centro di vaccinazione anti Covid-19 nell'isola di Fournoi nel mar ...PADOVA - «Pronti a mettere a disposizione gli stabilimenti italiani per accelerare la produzione di vaccini». Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, rilancia ...