Vaccini, somministrate oltre 2,4 milioni di dosi. La Sicilia è la prima regione ad attivare le prenotazioni online (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 2.487.314 le dosi di vaccino anti-Coronavirus somministrate in tutta Italia ad oggi, sabato 6 febbraio. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, il totale delle persone vaccinate anche con il richiamo è salito a 1.078.035. Il sito web del ministero riporta inoltre un totale di 2.899.935 Vaccini distribuiti, dato che non tiene conto dell'arrivo odierno delle fiale di AstraZeneca. Al momento è stato utilizzato l'85,8% delle forniture. La Sicilia sarà la prima regione ad attivare il sistema di prenotazione online predisposto dalla struttura commissariale nazionale e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle ore 10 di lunedì 8 febbraio, i cittadini dell'isola con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla ...

