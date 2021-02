Vaccini covid Toscana, ecco l'allestimento del Mandela Forum per la somministrazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Toscana.it con un percorso dedicato. Si parte dalle categorie più esposte al virus: personale scolastico, lavoratori dei servizi essenziali, forze dell'ordine e forze armate, persone che vivono in ... Leggi su lanazione (Di sabato 6 febbraio 2021).it con un percorso dedicato. Si parte dalle categorie più esposte al virus: personale scolastico, lavoratori dei servizi essenziali, forze dell'ordine e forze armate, persone che vivono in ...

CottarelliCPI : Oggi 'primo giorno di scuola'. Ho ripreso il mio corso di 'Fiscal macroeconomics' alla Bocconi. Primo ritorno in cl… - emergency_ong : Solo il 4% delle vaccinazioni eseguite nel mondo contro #Covid19 è avvenuto nei Paesi in via di sviluppo. @Pfizer… - Agenzia_Ansa : #Aifa modalità prescrizione #monoclonali va a singole regioni #ANSA #Covid #vaccini - HDblog : Tracker vaccini anti Covid-19: dove cercare online per rimanere aggiornati - marioricciard18 : RT @AndreaRoventini: Per i vaccini con tecnologia classica come quello di Oxford-AstraZeneca e lo Sputnik V, si può aumentare la produzione… -