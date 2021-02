Vaccini Coronavirus, ecco quali potrebbero essere le reazioni (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato il primo Rapporto di farmacovigilanza sui Vaccini COVID-19, che avrà cadenza mensile. I dati che sono stati raccolti e analizzati riguardano in particolar modo le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 per i Vaccini in uso. I Vaccini interessati sono Comirnaty di Pfizer/BioNTech (autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020) e COVID-19 Vaccino Moderna (autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021). Le segnalazioni Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty (99%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%). Nel periodo considerato sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato il primo Rapporto di farmacovigilanza suiCOVID-19, che avrà cadenza mensile. I dati che sono stati raccolti e analizzati riguardano in particolar modo le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021 per iin uso. Iinteressati sono Comirnaty di Pfizer/BioNTech (autorizzato dal 22/12/2020 e utilizzato dal 27/12/2020) e COVID-19 Vaccino Moderna (autorizzato dal 07/01/2021 e utilizzato dal 14/01/2021). Le segnalazioni Le segnalazioni riguardano soprattutto la prima dose del vaccino Comirnaty (99%), che è stato il più utilizzato e solo in minor misura il vaccino Moderna (1%). Nel periodo considerato sono pervenute 7.337 segnalazioni su un totale ...

