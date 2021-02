Vaccinazioni in Toscana, via a San Valentino. Giani presenta il piano: "Obiettivo immunità di gregge, mesi estivi decisivi" (Di sabato 6 febbraio 2021) Dal 14 febbraio via alle dosi per gli under 55: la somministrazione avverrà in 13 grandi hub. Dal giorno dopo gli over 80. Come ci si prenota e chi sono i lavoratori degli "altri servizi essenziali" Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 6 febbraio 2021) Dal 14 febbraio via alle dosi per gli under 55: la somministrazione avverrà in 13 grandi hub. Dal giorno dopo gli over 80. Come ci si prenota e chi sono i lavoratori degli "altri servizi essenziali"

MrSpazzaneve : Qua in #Toscana è uscito il piano vaccinale per noi comuni mortali. Non rientro nella prima fase (e forse nemmeno… - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: vaccinazioni verso la campagna di massa. Sull’Amiata, sedi “meso” ad Abbadia e Castel… - ElySiosopulos : Vaccinazioni anti Covid, CHI-COME-QUANDO - @regionetoscana - - controradio : Vaccini:pronto Mandela forum Firenze,a regime 2400 al giorno - - metfirenze : Allestito al Mandela Forum il più grande hub per le vaccinazioni della Toscana centrale -