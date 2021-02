Vaccinazioni anti Covid, in fiera a Milano la sperimentazione per il piano Lombardia (Di sabato 6 febbraio 2021) Le prove hanno l’obiettivo di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni dei vaccini sul territorio regionale. Cronometrati i tempi di somministrazione. Lo studio dovrebbe essere pronto entro la fine della prossima settimana. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 febbraio 2021) Le prove hanno l’obiettivo di individuare il percorso migliore per effettuare le somministrazioni dei vaccini sul territorio regionale. Cronometrati i tempi di somministrazione. Lo studio dovrebbe essere pronto entro la fine della prossima settimana.

RegLombardia : #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da… - RegLombardia : Presentazione piano vaccinazioni anti covid - La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - giulianog68 : RT @RegLombardia: #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da @Bertolaso_Gui… - StefanoDeMaron : RT @RegLombardia: #LNews In Fiera a Milano si sperimenta il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu e coordinato da @Bertolaso_Gui… -