Uomini e Donne, caso di revenge porn in diretta: Aurora diffida Giancarlo, sotto accusa anche Tina Cipollari e Gianni Sperti (Di sabato 6 febbraio 2021) Aurora avrebbe diffidato dopo le pesanti accuse ricevute la scorsa puntata. Quello che è accaduto nel corso della trasmissione non è passato inosservato e da intrattenimento si è iniziato a parlare di ...

