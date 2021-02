FirenzePost : Unioncamere Toscana: Massimo Guasconi eletto Presidente - metfirenze : Eletto il nuovo Presidente di Unioncamere Toscana - toscana24_ : Guasconi nuovo presidente di Unioncamere Toscana - FrancoNatali : Eletto il nuovo Predidente di #Unioncamere Toscana. Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezz… - CamComArSi : Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, è stato eletto all'unanimità nuovo Preside… -

AREZZO - Massimo Guasconi è il nuovo presidente di. Già numero uno della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, Guasconi è stato eletto all'unanimità dal Consiglio che si è tenuto oggi a Firenze. "Assumo questo incarico in un ...Il presidente della Camera di Commercio Siena - Arezzo Massimo Gusconi è il nuovo presidente di. A Firenze il consiglio dell'unione regionale delle camere di commercio lo ha votato all'unanimità. Guasconi è stato dal 1999 consigliere della Camera di Commercio di Siena e ...Il leader di Camera di Commercio all’unanimità presidente di Unioncamere "Dialogo con la Regione per le risorse Ue coniugate in chiave toscana" ...L’esito era scontato, ma fa sempre piacere essere eletto con voto unanime. I presidenti delle Camere di Commercio di Firenze, Tirreno-Maremma, Prato-Pistoia, Arezzo-Siena e i commissari di Lucca, Pisa ...