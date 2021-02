Una Vita anticipazioni 8 febbraio 2021, l’ultimatum di Genoveva (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di Una Vita di lunedì 8 febbraio 2021, Genoveva, dopo aver avuto a lungo un colloquio con Felipe, comprende come stanno le cose tra l’avvocato e Marcia e in merito a questo dice a Santiago di allontanare immediatamente Marcia da Acacias. Nel frattempo Bellita e José e tutti gli altri si recano al ristorante per assistere all’anteprima del film girato da Cinta, ma la giovane appare poco entusiasta. Armando intanto decide di fare un passo in avanti con Susana. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Genoveva chiede a Felipe di fare un figlio Genoveva umilia e caccia Ursula davanti a tutti i vicini poi chiede a Felipe di diventare genitori. Come reagirà l’uomo a questa richiesta? Le ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di Unadi lunedì 8, dopo aver avuto a lungo un colloquio con Felipe, comprende come stanno le cose tra l’avvocato e Marcia e in merito a questo dice a Santiago di allontanare immediatamente Marcia da Acacias. Nel frattempo Bellita e José e tutti gli altri si recano al ristorante per assistere all’anteprima del film girato da Cinta, ma la giovane appare poco entusiasta. Armando intanto decide di fare un passo in avanti con Susana. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…Una, puntate spagnole:chiede a Felipe di fare un figlioumilia e caccia Ursula davanti a tutti i vicini poi chiede a Felipe di diventare genitori. Come reagirà l’uomo a questa richiesta? Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Bambini maltrattati, maestra d'asilo arrestata

...hanno il diritto ad essere protetti da qualsiasi forma di violenza subita nel corso della loro vita,... L'idea di una maestra che maltratta i suoi piccoli alunni è raccapricciante. E' quanto di più ...

Domenica 7 febbraio. La giornata per la vita: Aperti alla vita oltre gli ostacoli

Un'opera che Delpini ha chiamato tutti a sostenere, in occasione di questa 43ª Giornata per la vita. Una giornata che celebriamo "per cantare la nostra gioia di essere vivi, la nostra gratitudine per ...

Grillo da Draghi, una vita da garante | Massimo Gramellini Corriere della Sera Femminicidio nel Salento:per killer'non doveva rifarsi vita'

LECCE, 06 FEB - Un uomo "lucido" e "freddo", capace di raccontare gli eventi "senza scomporsi, senza un'emozione, senza un minimo di resipiscenza". Le "sue parole avevano come fine ultimo quello di ev ...

CASERTA – Ritorno alla vita e alla musica: il dj Joseph Capriati è stato dimesso dall’ospedale

«Ritorno alla vita, e alla Musica. Perennemente grato! A presto», post lapidario di Joseph Capriati, il dj casertano accoltellato dal padre dopo una lite che annuncia così le sue dimissioni dall’osped ...

