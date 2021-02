Una stele per Luigi D’Andrea e Renato Barborini, uccisi dalla banda di Vallanzasca (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella mattinata di sabato 6 febbraio ha avuto luogo a Dalmine la cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 44esimo anniversario dell’uccisione, durante un conflitto a fuoco, del Maresciallo di Polizia Luigi D’Andrea e dell’Appuntato Renato Barborini, già in servizio presso la Polizia Stradale, entrambi medaglie d’oro al valor civile. La santa messa celebrativa è stata officiata, nella chiesa parrocchiale San Giuseppe di Dalmine, dal Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alla presenza del Questore, del Prefetto, delle massime autorità provinciali e dei famigliari delle vittime. “Non c’è amore più grande di chi dà la vita”, sono queste le parole scelte da Monsignor Beschi nella sua omelia per ricordare il gesto generoso di chi nel quotidiano offre la propria vita al servizio della altri. È ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella mattinata di sabato 6 febbraio ha avuto luogo a Dalmine la cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 44esimo anniversario dell’one, durante un conflitto a fuoco, del Maresciallo di Poliziae dell’Appuntato, già in servizio presso la Polizia Stradale, entrambi medaglie d’oro al valor civile. La santa messa celebrativa è stata officiata, nella chiesa parrocchiale San Giuseppe di Dalmine, dal Vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, alla presenza del Questore, del Prefetto, delle massime autorità provinciali e dei famigliari delle vittime. “Non c’è amore più grande di chi dà la vita”, sono queste le parole scelte da Monsignor Beschi nella sua omelia per ricordare il gesto generoso di chi nel quotidiano offre la propria vita al servizio della altri. È ...

