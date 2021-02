"Una cosa schifosa". Silvia Toffanin mai vista così: tutto fermo, il dramma personale di Antonella Elia (Di sabato 6 febbraio 2021) Antonella Elia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 6 febbraio. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha affrontato un capitolo molto doloroso della sua vita, quello riguardante un tumore che fino a qualche tempo fa era rimasto chiuso in un cassetto. “Quando viene pronunciata la parola tumore vieni in contatto con la morte, c'è la paura della morte”, ha confessato la Elia, che ha deciso di parlarne dalla Toffanin per lanciare un messaggio a tutte le donne. tutto è venuto fuori dopo uno scontro al GF Vip con Samantha De Grenet, qualcuno l'ha addirittura accusata di aver inventato tutto, ecco perché la Elia ha deciso di sfogarsi a Verissimo. “Mettere in dubbio la malattia è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021)è stata ospite dia Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 6 febbraio. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha affrontato un capitolo molto doloroso della sua vita, quello riguardante un tumore che fino a qualche tempo fa era rimasto chiuso in un cassetto. “Quando viene pronunciata la parola tumore vieni in contatto con la morte, c'è la paura della morte”, ha confessato la, che ha deciso di parlarne dallaper lanciare un messaggio a tutte le donne.è venuto fuori dopo uno scontro al GF Vip con Samantha De Grenet, qualcuno l'ha addirittura accusata di aver inventato, ecco perché laha deciso di sfogarsi a Verissimo. “Mettere in dubbio la malattia è una ...

