Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 febbraio: la svolta di Diego

Un posto al sole continuerà ad assicurare episodi avvincenti e colpi di scena al suo fedele pubblico, come rivelano le anticipazioni dall'8 al 12 febbraio. Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto Diego e Nunzio, ma anche la storyline incentrata sull'aggressione di Silvia e Michele terrà ancora banco. In particolare, la Graziani dovrà valutare se accettare la proposta di Chiara che vorrebbe intervistarla in radio per parlare della sua dolorosa esperienza e, delusa dal marito e dalla polizia, la donna accetterà determinando l'ennesima rottura con il giornalista. Intanto, Diego Giordano accetterà l'offerta di Silvia di diventare il suo braccio destro nella gestione quotidiana del Caffè Vulcano, ma Ornella spingerà Raffaele ad intervenire per ...

