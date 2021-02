Un governo politico non può essere mai il governo di tutti (Di sabato 6 febbraio 2021) . E’ un paradosso. Il concetto stesso di “politico” presuppone un insieme coerente di idee e di proposte progettuali che concorrono a comporre una visione di società cui tendere tramite azioni socio-economiche da mettere in atto in un certo lasso di tempo, che ci si augura sia quello di legislatura. Un governo politico, dunque, ha un indirizzo ed un verso e si muove in un’area precisa di valori. Per questa sua stessa natura il “governo politico” è decisamente inconciliabile con “un governo di tutti” nazionale, trasversale o istituzionale, che sia. Altrimenti non è “politico” semplicemente. Il così detto “governo del Presidente” o anche detto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) . E’ un paradosso. Il concetto stesso di “” presuppone un insieme coerente di idee e di proposte progettuali che concorrono a comporre una visione di società cui tendere tramite azioni socio-economiche da mettere in atto in un certo lasso di tempo, che ci si augura sia quello di legislatura. Un, dunque, ha un indirizzo ed un verso e si muove in un’area precisa di valori. Per questa sua stessa natura il “” è decisamente inconciliabile con “undi” nazionale, trasversale o istituzionale, che sia. Altrimenti non è “” semplicemente. Il così detto “del Presidente” o anche detto ...

