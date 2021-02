Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma: stasera su Rai1 il film che racconta la Shoah ai più giovani (Di sabato 6 febbraio 2021) stasera su Rai1, alle 22:50 in seconda serata, andrà in onda il film di Giulio Base Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, che si propone di raccontare la Shoah alle nuove generazioni. Andrà in onda stasera su Rai1 alle 22:50 Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, un film di Giulio Base, girato a Roma, nella splendida cornice del quartiere ebraico, del Lungotevere e dell'Isola Tiberina, che si propone di raccontare la Shoah alle nuove generazioni. Il film, che ha ricevuto il patrocinio della Comunità Ebraica di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021)su, alle 22:50 in seconda serata, andrà in onda ildi Giulio Base Unildi, che si propone dire laalle nuove generazioni. Andrà in ondasualle 22:50 Unildi, undi Giulio Base, girato a, nella splendida cornice del quartiere ebraico, del Lungotevere e dell'Isola Tiberina, che si propone dire laalle nuove generazioni. Il, che ha ricevuto il patrocinio della Comunità Ebraica di ...

