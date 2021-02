Umbria, la provincia di Perugia è la prima a tornare in zona rossa. Individuati casi di variante inglese e brasiliana (Di sabato 6 febbraio 2021) Con un’ordinanza che verrà firmata da Donatella Tesei, presidentessa della Regione Umbria, la provincia di Perugia e sei piccoli comuni della provincia di Terni entreranno in zona rossa a partire da lunedì 8 febbraio. L’ordinanza, per il momento, sarà valida per due settimane. È prevista anche la chiusura totale di asili nido e scuole materne, oltre che di scuole medie e elementari. Dalle prime ipotesi sembrava che il passaggio in zona rossa dovesse riguardare solo i comuni in cui erano stati registrati picchi di contagio legati all’arrivo delle varianti del Coronavirus. Tesei, eletta nel 2019 con la coalizione di centro destra, ha spiegato che l’obiettivo è quello di «creare un cordone sanitario e contenere il contagio». Tutto il resto della ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Con un’ordinanza che verrà firmata da Donatella Tesei, presidentessa della Regione, ladie sei piccoli comuni delladi Terni entreranno ina partire da lunedì 8 febbraio. L’ordinanza, per il momento, sarà valida per due settimane. È prevista anche la chiusura totale di asili nido e scuole materne, oltre che di scuole medie e elementari. Dalle prime ipotesi sembrava che il passaggio indovesse riguardare solo i comuni in cui erano stati registrati picchi di contagio legati all’arrivo delle varianti del Coronavirus. Tesei, eletta nel 2019 con la coalizione di centro destra, ha spiegato che l’obiettivo è quello di «creare un cordone sanitario e contenere il contagio». Tutto il resto della ...

