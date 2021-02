Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di domenica 7 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.20 – Genoa, parla Ballardini – Il tecnico rossoblù ha spiegato i motivi della rinascita della sua squadra, capace di battere anche il Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 22.50 – Napoli, parla Gattuso – Il tecnico azzurro non ha usato mezzi termini per commentare la sconfitta incassata al Ferraris contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Ore 18.30 – Atalanta, Gasperini: «C’è tanta stanchezza, non siamo lucidi» – Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha analizzato il pareggio contro il Torino: Credo che alla base ci sia tanta stanchezza e tanta fatica. Nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per far gol, ma non avevamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.20 – Genoa, parla Ballardini – Il tecnico rossoblù ha spiegato i motivirinascitasua squadra, capace di battere anche il Napoli. Le sue dichiarazioni Ore 22.50 – Napoli, parla Gattuso – Il tecnico azzurro non ha usato mezzi termini per commentare la sconfitta incassata al Ferraris contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Ore 18.30 – Atalanta, Gasperini: «C’è tanta stanchezza, non siamo lucidi» – Ai microfoni di Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha analizzato il pareggio contro il Torino: Credo che alla base ci sia tanta stanchezza e tanta fatica. Nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per far gol, ma non avevamo ...

fanpage : Alessandro Di Battista ribadisce il suo NO a Mario Draghi. - fanpage : Nessun rimpianto per Giuseppe Conte, il pensiero delll'ex Premier va al Paese. #consultazioniDraghi - fanpage : ?? ULTIM'ORA Sì alla distribuzione degli anticorpi monoclonali. Il Ministro Speranza firma il decreto. - akamartimyfavs_ : RT @sangionotami: ULTIME NOTIZIE: SANGIO È DIVENTATO ZIOO???? tanti auguri Sangiusss?? #Amici20 @sangiovann1 - PianetaMilan : #Siviglia, gol magnifico del #PapuGomez al debutto in #Liga (#Video) -