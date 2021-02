UFFICIALE – Napoli | tutti negativi all’ultimo di giro di tamponi

a99904573 : RT @cmdotcom: Sospiro di sollievo #Napoli, UFFICIALE: tutti negativi i tamponi effettuati dopo la mezzanotte - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, UFFICIALE ARRIVA L'ANNUNCIO DELLA SOCIETA', ECCO I RISULTATI DEGLI ULTIMI TAMPONI >>>>>>>>… - cmdotcom : Sospiro di sollievo #Napoli, UFFICIALE: tutti negativi i tamponi effettuati dopo la mezzanotte… - sportli26181512 : Sospiro di sollievo Napoli, UFFICIALE: tutti negativi i tamponi effettuati dopo la mezzanotte: Il Napoli può sorrid… - 100x100Napoli : Tutti negativi i tamponi del gruppo squadra. -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Napoli

- Sospiro di sollievo per Rino Gattuso ed il. L'esito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte nel ritiro di Genova alla squadra, dopo i casi di positività relativi a Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly, hanno dato tutti esito negativo. ...K2 crolla sulla testa di Gattuso . Che ilnon entusiasmi è palese, per carità, ma lo è altrettanto che da troppo tempo ormai Rino è ... in occasione della rifinitura, divental'...Dopo le positività di Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam, il Napoli tira un sospiro di sollievo: i tamponi effettuati ieri sera per tutto il gruppo azzurro sono risultati stamattina ...Sospiro di sollievo in casa Napoli, almeno per ora, dopo le due positività di Ghoulam e Koulibaly emerse nella giornata di ieri.