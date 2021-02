Udinese, i convocati per il Verona: prima per Braaf, torna Okaka (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Udinese ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Verona: l’elenco completo stilato dal tecnico Gotti L’Udinese ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Serie A contro il Verona. L’elenco completo stilato dal tecnico Gotti: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra Attaccanti: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il: l’elenco completo stilato dal tecnico Gotti L’ha diramato la lista deiin vista del match di Serie A contro il. L’elenco completo stilato dal tecnico Gotti: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar Centrocampisti: 6 Makengo; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra Attaccanti: 7; 9 Deulofeu; 21; 30 Nestorovski; 32 Llorente Leggi su Calcionews24.com

Udinese_1896 : I convocati di Mister Gotti per la partita contro @HellasVeronaFC ?? #ForzaUdinese #AlèUdin - TuttoHellasVer1 : Udinese: i convocati di Luca Gotti per il match contro il Verona - Noovyis : (Udinese, i convocati di Gotti per il Verona) Playhitmusic - - Udinese_1896 : I convocati di Mister Gotti per la partita contro @HellasVeronaFC ?? #ForzaUdinese #AlèUdin - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Udinese, Okaka può tornare tra i convocati dopo due mesi -