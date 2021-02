Udinese, i convocati di Gotti per il Verona (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 22 i giocatori che Luca Gotti porterà con sè per il match di domani, ore 15, alla Dacia Arena tra Udinese ed Hellas Verona. Ecco la lista dei convocati. PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet. DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar. CENTROCAMPISTI: Makengo; Walace; Arslan; Micin; Pereyra. ATTACCANTI: Okaka; Deulofeu; Braaf; Nestorovski; Llorente. Foto: Instagram personale Braaf L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 22 i giocatori che Lucaporterà con sè per il match di domani, ore 15, alla Dacia Arena traed Hellas. Ecco la lista dei. PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet. DIFENSORI: Samir; Ouwejan; Bonifazi; Molina; Nuytinck; Stryger Larsen; Becao; De Maio; Zeegelaar. CENTROCAMPISTI: Makengo; Walace; Arslan; Micin; Pereyra. ATTACCANTI: Okaka; Deulofeu; Braaf; Nestorovski; Llorente. Foto: Instagram personale Braaf L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

