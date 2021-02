Tyler Reks, l'ex cattivo del wrestling cambia vita: 'Sono donna, mi chiamo Gabbi' (Di sabato 6 febbraio 2021) Fu una meteora in Wwe, facendo parte prima della ri - edizione della Ecw e poi sbarcando a SmackDown, dove viene ricordato per essere stato membro del team di Alberto del Rio in un classic 5 vs 5 alle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 febbraio 2021) Fu una meteora in Wwe, facendo parte prima della ri - edizione della Ecw e poi sbarcando a SmackDown, dove viene ricordato per essere stato membro del team di Alberto del Rio in un classic 5 vs 5 alle ...

Da_Bihi : RT @Gazzetta_it: #wwe, #TylerReks, l'ex cattivo del #wrestling diventa donna: 'Ora posso far vedere chi sono' - Gazzetta_it : #wwe, #TylerReks, l'ex cattivo del #wrestling diventa donna: 'Ora posso far vedere chi sono' - ciaorinoclub : RT @Corriere: Ex star del wrestling annuncia: «Sono diventata donna» - Sport_Fair : #WWE, l'ex wrestler #TylerReks cambia sesso La sua storia - Elyrossonera : RT @Corriere: Ex star del wrestling annuncia: «Sono diventata donna» -

Ultime Notizie dalla rete : Tyler Reks Tyler Reks, l'ex cattivo del wrestling cambia vita: 'Sono donna, mi chiamo Gabbi'

Ora Tyler Reks, che nel roster della Wwe interpretava un personaggio cattivo, ha deciso di diventare donna nella vita reale. "La mia amorevole moglie, la mia famiglia e i miei amici più cari mi hanno ...

Da uomo a donna, la trasformazione di Tyler Reks: l'ex superstar WWE cambia sesso a 42 anni

Una scelta di vita, una decisione difficile ma comunque presa con coscienza e giudizio, che ha cambiato per sempre l'esistenza di Gabriel Tuft , ex wrestler conosciuto con il nickname di Tyler Reks. Il 42enne ha deciso di diventare donna, dando libero sfogo a quegli impulsi che da molti anni sono rimasti imprigionati nel suo corpo. Una scelta di vita, che lo ha trasformato da Gabriel ...

Tyler Reks: il commento dell'ex WWE sul cambio di sesso The Shield Of Wrestling Tyler Reks, ex star del wrestling, annuncia: "Sono diventata donna"

Un cambiamento a dir poco radicale: è quello che ha portato Tyler Reks, 42enne ex stella della lotta libera americana, a diventare Gabbi Tuft. A svelare il cambiamento di sesso è stata la stessa Gabbi ...

Tyler Reks

L’ex superstar WWE, Tyler Reks ha annunciato tramite il suo profilo instagram di aver cambiato sesso e di essere diventata ...

Ora, che nel roster della Wwe interpretava un personaggio cattivo, ha deciso di diventare donna nella vita reale. "La mia amorevole moglie, la mia famiglia e i miei amici più cari mi hanno ...Una scelta di vita, una decisione difficile ma comunque presa con coscienza e giudizio, che ha cambiato per sempre l'esistenza di Gabriel Tuft , ex wrestler conosciuto con il nickname di. Il 42enne ha deciso di diventare donna, dando libero sfogo a quegli impulsi che da molti anni sono rimasti imprigionati nel suo corpo. Una scelta di vita, che lo ha trasformato da Gabriel ...Un cambiamento a dir poco radicale: è quello che ha portato Tyler Reks, 42enne ex stella della lotta libera americana, a diventare Gabbi Tuft. A svelare il cambiamento di sesso è stata la stessa Gabbi ...L’ex superstar WWE, Tyler Reks ha annunciato tramite il suo profilo instagram di aver cambiato sesso e di essere diventata ...