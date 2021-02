Tv: Pausini e Carta, 'assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. così Laura Pausini e Paolo Carta in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della cantante in cui si informa anche che "l'avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - “Troviamoche sianell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirciche sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.Laurae Paoloin un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della cantante in cui si informa anche che "l'avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato ...

