Trump respinge la richiesta di testimoniare all’impeachment (Di sabato 6 febbraio 2021) I responsabili dell’impeachment della Camera hanno chiesto all’ex presidente Donald Trump di testimoniare al suo imminente processo al Senato. Il team legale di Trump respinge immediatamente la richiesta. Dopo il no di Trump, i democratici dovranno prendere in considerazione se citare in giudizio l’ex presidente. Trump testimonierà al suo processo di impeachment? Martedì 9 febbraio Leggi su periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) I responsabili dell’impeachment della Camera hanno chiesto all’ex presidente Donalddial suo imminente processo al Senato. Il team legale diimmediatamente la. Dopo il no di, i democratici dovranno prendere in considerazione se citare in giudizio l’ex presidente.testimonierà al suo processo di impeachment? Martedì 9 febbraio

saldi_di : Oh ma che strano, bidet respinge più di Trump, reuters say ???? - 1italiano1 : Ricorso Xiaomi a corte Usa su inclusione in 'lista nera'. Società cinese respinge accuse amministrazione Trump |… - ansa_tecnologia : Ricorso Xiaomi a corte Usa su inclusione in 'lista nera'. Società cinese respinge accuse amministrazione Trump |… - fisco24_info : Ricorso Xiaomi a corte Usa su inclusione in 'lista nera': Società cinese respinge accuse amministrazione Trump -