Tre alpinisti dispersi sul K2 | un altro è morto L’italiana Tamara Lunger è rientrata al campo base

(Di sabato 6 febbraio 2021) Da trenta ore non si hanno più notizia dell’John Snorri, del pakistano Ali Sadpara e del cileno Juan Pablo Mohr. Il bulgaro Atanas Skatov

Radio1Rai : ??Tre #alpinisti dispersi sul #K2 da più di trenta ore. Sono l’islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il… - Gazzetta_it : Dramma sul #K2: tre alpinisti dispersi da un giorno dopo l’attacco alla vetta - TgrRaiTrentino : Tre #alpinisti #dispersi su #K2, Tamara #Lunger rientrata al campo base L'alpinista altoatesina aveva rinunciato ie… - NAlifeSardinia : Brutte notizie dal K2 - serenel14278447 : Il pachistano, l’islandese e il cileno: chi sono i tre alpinisti dispersi sul K2 -

... al campo base del K2, in Pakistan, dove da quasi due giorni non si hanno più notizie dell'islandese John Snorri, del pakistano Ali Sadpara e del cileno Juan Pablo Mohr,impegnati nel ......2 milioni diun landese un pakistano e un cileno risultano dispersi sulla K2 dove erano impegnati nel tentativo di ascensione alla vetta lo riferiscono gli sciarpa che si trovano nel ...L’altoatesina è arrivata illesa al campo base. "Sta fisicamente bene, ovviamente è molto triste" ha scritto il suo team sui social ...Sul K2 non si hanno più notizie degli alpinisti Juan Pablo Mohr, Muhammad Ali Sadpara e John Snorri, impegnati nel tentativo di vetta invernale della seconda montagna più alta della terra.