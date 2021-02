Travaglio su La7 | “Ma vi immaginate ministri M5s insieme a uomini di Berlusconi nello stesso governo? Gli elettori gli sputerebbero in faccia”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Sui governi tecnici ho sempre avuto delle idee molto critiche. I governi tecnici-ammucchiata non funzionano perché si litiga e sono degli equivoci. E l’ho detto non solo adesso, ma anche quando cadde ilche meno mi piaceva, cioè quando è cadutoed è arrivato Monti. Anche in quell’occasione dissi che bisognava andare a votare”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo” (La7).spiega il motivo per cui sarebbe “un suicidio assistito” il sì del M5s alDraghi, rendendosi protagonista di un botta e risposta col direttore de La Stampa, Massimo Giannini: “Noi non sappiamo cosa sia ilDraghi, né quale saranno la maggioranza e il programma. Non sappiamo niente di cosa pensi ...

'Noooo'. Marco non è inquadrato, ma l'audio a Otto e mezzo si sente: il direttore del Fatto quotidiano, in collegamento con Lilli Gruber a, quasi piagnucola e si porta le mani in faccia, coprendosi il viso... 'Sono assolutamente imperturbabile': Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ha risposto così al giornalista del Tg1 Francesco Giorgino, che gli ha chiesto come si sente. "Gli sputerebbero in faccia". Marco Travaglio si accalora a Otto e Mezzo, i 5Stelle non entreranno mai in un governo di Mario Draghi con ...