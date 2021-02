Trasporti Messina, i sindacati confermano lo sciopero di lunedì (Di sabato 6 febbraio 2021) « Confermato, lunedì 8 febbraio, lo sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale». Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna , spiegando che «è una protesta... Leggi su feedpress.me (Di sabato 6 febbraio 2021) « Confermato,8 febbraio, lonazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale». Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna , spiegando che «è una protesta...

