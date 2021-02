Tragedia nel mondo del calcio: l’attaccante Santiago Garcia si è suicidato (Di sabato 6 febbraio 2021) Una Tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Santiago Garcia, attaccante 30enne del Godoy Cruz, club di prima divisione argentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nella sua abitazione dalla polizia, l’argentino soffriva di depressione e aveva deciso di interrompere l’attività agonistica, l’ultima partita risale al 19 dicembre scorso. Secondo quanto ricostruito pare che si sia suicidato sparandosi un colpo di pistola. La polizia ha infatti trovato vicino al corpo un’arma da fuoco, come riferito dal Clarin. Il calciatore stava per rescindere il suo contratto con il Godoy Cruz, il suo agente aveva ricevuto qualche offerta. In alto le immagini del calciatore. L'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Unaha sconvolto ildel. E’ morto, attaccante 30enne del Godoy Cruz, club di prima divisione argentina. Il calciatore è stato trovato senza vita nella sua abitazione dalla polizia, l’argentino soffriva di depressione e aveva deciso di interrompere l’attività agonistica, l’ultima partita risale al 19 dicembre scorso. Secondo quanto ricostruito pare che si siasparandosi un colpo di pistola. La polizia ha infatti trovato vicino al corpo un’arma da fuoco, come riferito dal Clarin. Il calciatore stava per rescindere il suo contratto con il Godoy Cruz, il suo agente aveva ricevuto qualche offerta. In alto le immagini del calciatore. L'articoloWeb.

