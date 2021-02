Totoministri, per i media sul podio Giorgetti, Cartabia e Delrio (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La presenza di Mario Draghi sui media italiani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazioni, salite a 2.278 al 1° febbraio per poi “esplodere” (14.859 menzioni in quattro giorni) con l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica il 2 febbraio mattina. Giancarlo Giorgetti, Marta Cartabia e Graziano Delrio sono i più citati nel Totoministri ma, nelle ultime ore, è in rapida ascesa l’economista Carlo Cottarelli.E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti media fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La presenza di Mario Draghi suiitaliani è una costante più o meno silenziosa dallo scorso mese di dicembre. Nei primi 15 giorni di gennaio Draghi aveva raccolto 1.282 citazioni, salite a 2.278 al 1° febbraio per poi “esplodere” (14.859 menzioni in quattro giorni) con l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica il 2 febbraio mattina. Giancarlo, Martae Grazianosono i più citati nelma, nelle ultime ore, è in rapida ascesa l’economista Carlo Cottarelli.E’ quanto emerge dal monitoraggio svolto su oltre 1.500 fontifra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e ...

