Torino | Nicola | «Segnale importante | le partite non finiscono mai»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 febbraio 2021) Davideha parlato al termine di Atalanta-Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta.– «Credo che ildi oggi sia molto piùdel risultato. La qualità e la quantità delle occasioni di gioco nelle ultime tresono state elevatissime. Oggi devono rappresentare uno stato di consapevolezza. Lenonmai, dobbiamo metterci in testa di potercela giocare con chiunque». SIRIGU – «Non facciamo mai nomi dal punto di vista individuale. Per me Sirigu è un grandissimo portiere e mi dà fiducia. I gol non sono subiti solo da un calciatore». Leggi su Calcionews24.com