Tokyo 2020, Naomi Osaka contro presidente comitato organizzatore: "Persona ignorante" (Di sabato 6 febbraio 2021) Duro attacco di Naomi Osaka nei contro di Yoshiro Mori, ex premier giapponese e presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020 che nei giorni scorsi ha fatto a dir poco discutere con alcune sue dichiarazioni. Secondo Mori infatti "i consigli di amministrazione con molte donne impiegano molto tempo" perché hanno "difficoltà a portare a termine" i loro interventi. Parole che hanno provocato l'immediata reazione della tre volte campionessa Slam, non nuova ad esporsi su temi socialmente sensibili: "Si tratta delle parole di una Persona ignorante – affonda Osaka – Mi piacerebbe sapere il ragionamento dietro a queste parole, chi fa dichiarazioni del genere dovrebbe sapere di cosa parla." SportFace.

