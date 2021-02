Thiago Silva, 36 anni e non sentirli: il Chelsea (e Tuchel) puntano al rinnovo per la prossima stagione (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain, Thiago Silva è subito diventato leader in campo e fuori del Chelsea. Prima con Lampard e adesso con Tuchel, che già lo aveva avuto come suo capitano a Parigi, il brasiliano si è imposto ritrovando una seconda "giovinezza".Nonostante le sue attuali condizioni e il recente infortunio, secondo quanto riporta Goal, la società di Londra avrebbe iniziato a pensare di esercitare l'opzione del rinnovo per la prossima annata. A 36 anni, quindi, Thiago Silva resta una certezza per il club blues.Le voci di mercato relative a Sule e ad Alaba non dovrebbero minare le intenzioni delle parte di proseguire insieme ancora un'annata.caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain,è subito diventato leader in campo e fuori del. Prima con Lampard e adesso con, che già lo aveva avuto come suo capitano a Parigi, il brasiliano si è imposto ritrovando una seconda "giovinezza".Nonostante le sue attuali condizioni e il recente infortunio, secondo quanto riporta Goal, la società di Londra avrebbe iniziato a pensare di esercitare l'opzione delper laannata. A 36, quindi,resta una certezza per il club blues.Le voci di mercato relative a Sule e ad Alaba non dovrebbero minare le intenzioni delle parte di proseguire insieme ancora un'annata.caption id="attachment 1069251" align="alignnone" width="1024" ...

ItaSportPress : Thiago Silva, 36 anni e non sentirli: il Chelsea (e Tuchel) puntano al rinnovo per la prossima stagione -… - lautaristarg : ???? LAUTARO ???? Thiago silva ???? Giroud ???? Ayoze Perez ???? Guerreiro ???? Barella ???? De vrij ???? Gosens ?????????????? Maddison… - AmaroSobri : RT @AsapKojiMashiro: AC Milan 2010 ?? VanBommel Gattuso Pato Inzaghi Ibrahimovic Ronaldinho Pirlo Seedorf Nesta Ambrosini Zambrotta Prince… - AsapKojiMashiro : AC Milan 2010 ?? VanBommel Gattuso Pato Inzaghi Ibrahimovic Ronaldinho Pirlo Seedorf Nesta Ambrosini Zambrotta Prin… - samstreetwrites : Brazil Premier League players (last squad): Alisson, Ederson, Thiago Silva, Alex Telles, Allan, Douglas Luiz, Rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Silva Calciomercato Chelsea, ok di Tuchel per il rinnovo

Chelsea pronto ad esercitare l'opzione sul contratto di Thiago Silva: Tuchel avrebbe già dato il proprio assenso Nonostante l'infortunio subito nell'ultima gara contro il Tottenham e nonostante la volontà di Tuchel di acquistare nuovi difensori centrali, ...

Chelsea: il punto sul futuro di Thiago Silva

Commenta per primo Tuchel al Chelsea ha ritrovato Thiago Silva , che aveva già allenato al Paris Saint - Germain. Nelle prossime settimane il club inglese tratterà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno col difensore brasiliano, 36 anni anni ...

Chelsea: il punto sul futuro di Thiago Silva Calciomercato.com Thiago Silva, 36 anni e non sentirli: il Chelsea (e Tuchel) puntano al rinnovo per la prossima stagione

Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain, Thiago Silva è subito diventato leader in campo e fuori del Chelsea. Prima con Lampard e adesso con Tuchel, che già lo aveva avuto come suo capitano a Parigi ...

Mourinho: «Ho visto Inter-Juve. Ronaldo non mi sembrava contento»

Ho visto Inter-Juve. Vidal e Ronaldo non erano contenti di essere sostituiti. Mourinho: «Ho visto Inter-Juve. Ronaldo non mi sembrava contento». Neuer: «Nessuna paura di Cristiano Ronaldo, ho un vanta ...

Chelsea pronto ad esercitare l'opzione sul contratto di: Tuchel avrebbe già dato il proprio assenso Nonostante l'infortunio subito nell'ultima gara contro il Tottenham e nonostante la volontà di Tuchel di acquistare nuovi difensori centrali, ...Commenta per primo Tuchel al Chelsea ha ritrovato, che aveva già allenato al Paris Saint - Germain. Nelle prossime settimane il club inglese tratterà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno col difensore brasiliano, 36 anni anni ...Dopo aver salutato il Paris Saint-Germain, Thiago Silva è subito diventato leader in campo e fuori del Chelsea. Prima con Lampard e adesso con Tuchel, che già lo aveva avuto come suo capitano a Parigi ...Ho visto Inter-Juve. Vidal e Ronaldo non erano contenti di essere sostituiti. Mourinho: «Ho visto Inter-Juve. Ronaldo non mi sembrava contento». Neuer: «Nessuna paura di Cristiano Ronaldo, ho un vanta ...