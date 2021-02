Tg Agricoltura | edizione del 6 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di sabato 6 febbraio 2021) "I pescatori arrivano sulla riva portando delle uova e quando arrivano sono chiare perche vengono dal ventre della femmina". Siamo nell'incubatoio ittico del comune di Bolsena, un impianto dove le uova di pesce vengono custodite in campane di vetro per circa 40 giorni, fino alla nascita dei lavanotti, piccoli pesciolini che vengono poi liberati nel lago. L'attività di questa struttura è fondamentale a garantire alle acque del lago laziale il rifornimento di nuove generazioni di coregone e altre specie, dal quale dipende una comunità di circa 100 pescatori e una lunga tradizione. Paola Dottarelli è tra i membri più attivi della comunità, anni fa ha fondato una azienda che fa da tramite fra i pescatori e i consumatori, rifornendo la ristorazione locale e trasformando il pesce fresco in prodotti golosi fra sughi, marinati e affumicati. E' lei a dirci come negli ultimi anni le reti tornano a riva sempre più vuote.