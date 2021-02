Tentazioni MODerne | una storia italiana

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 6 febbraio 2021) Storicizzando il secolo scorso con ormai relativa calma e distacco, è sempre più evidente come l'ondata punk, sia essa stata un'evoluzione di movimenti già in essere da tempo sia a Londra che a New York (importante sottolineare come tutto sia nato e per lungo tempo sviluppato prevalentemente, se non esclusivamente, in quelle due città più che nelle rispettive nazioni) o un'esplosione artistico/sociale quasi improvvisa e inaspettata, abbia determinato, volenti o nolenti, un cambiamento epocale. Soprattutto in ambito musicale ha segnato …