Tennis, WTA Melbourne 1 2021: Kanepi batte Alexandrova e vola in finale. Mertens sfrutta il ritiro di Osaka (Di sabato 6 febbraio 2021) Siamo entrati nel vivo del torneo WTA Melbourne 1. In programma oggi le due semifinale, ma si è giocata solo la sfida tra la russa Ekaterina Alexandrova e l’estone Kaia Kanepi. Nell’altra sfida in programma si è registrato il forfait di Naomi Osaka che ha deciso di tirare il fiato in vista dell’inizio degli Australian Open, lasciando campo libero ad Elise Mertens che diventa quindi la Tennista da battere. Nell’unica semifinale disputatasi è stata l’esperta estone ad imporsi con il risultato di 6-3 7-6(6). Una partita molto equilibrata, come raccontano le statistiche: Alexandrova ha ottenuto il 69% di punti con la prima contro il 67% dell’avversaria. Kanepi ha conquistato il 56% di punti con la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Siamo entrati nel vivo del torneo WTA1. In programma oggi le due semi, ma si è giocata solo la sfida tra la russa Ekaterinae l’estone Kaia. Nell’altra sfida in programma si è registrato il forfait di Naomiche ha deciso di tirare il fiato in vista dell’inizio degli Australian Open, lasciando campo libero ad Eliseche diventa quindi lata dare. Nell’unica semidisputatasi è stata l’esperta estone ad imporsi con il risultato di 6-3 7-6(6). Una partita molto equilibrata, come raccontano le statistiche:ha ottenuto il 69% di punti con la prima contro il 67% dell’avversaria.ha conquistato il 56% di punti con la seconda ...

ladyoftennis : RT @lorenzofares: La notte in cui iniziano gli #AusOpen è come la notte di Natale Senza nulla togliere ad altri tornei, è la notte in cui… - lorenzofares : La notte in cui iniziano gli #AusOpen è come la notte di Natale Senza nulla togliere ad altri tornei, è la notte i… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: In onda su #SuperTennisTV le SF dell'#ATPCup e dei #WTA di Melbourne: ?00:00 Fognini??Carreno Busta a seg. Berrettini??Ba… - SuperTennisTv : In onda su #SuperTennisTV le SF dell'#ATPCup e dei #WTA di Melbourne: ?00:00 Fognini??Carreno Busta a seg. Berretti… -