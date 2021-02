Tennis, quanto guadagna Berrettini e quanto vale l’Atp Cup (Di sabato 6 febbraio 2021) Buone notizie per il Tennis italiano, ma soprattutto per gli atleti coinvolti. Il duo formato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini, impegnati nel doppio, è arrivato sino alla finale dell’Atp Cup dopo aver superato la Spagna: si giocheranno il titolo, in Australia, nella finale contro la Russia. Non è uno dei tornei top del mondo, ma il montepremi è cospicuo: 7,5 milioni di dollari. Tennis, quanto vale l’Atp Cup e quanto guadagneranno gli italiani Purtroppo per gli atleti, però, il montepremi fissato subirà una riduzione. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori sul sito ufficiale della manifestazione: saranno applicati dei tagli dovuti alla presenza ridotta degli spettatori a causa dell’emergenza coronavirus. Una ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 febbraio 2021) Buone notizie per ilitaliano, ma soprattutto per gli atleti coinvolti. Il duo formato da Matteoe Fabio Fognini, impegnati nel doppio, è arrivato sino alla finale delCup dopo aver superato la Spagna: si giocheranno il titolo, in Australia, nella finale contro la Russia. Non è uno dei tornei top del mondo, ma il montepremi è cospicuo: 7,5 milioni di dollari.Cup eguadagneranno gli italiani Purtroppo per gli atleti, però, il montepremi fissato subirà una riduzione. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori sul sito ufficiale della manifestazione: saranno applicati dei tagli dovuti alla presenza ridotta degli spettatori a causa dell’emergenza coronavirus. Una ...

marcolonardo : quanto maschilismo in titoli come 'Prima finale tutta italiana dal 1988' scordandosi la splendida finale Pennetta-V… - StevLova : alzato e fatto i cani appena in tempo per vedere finire vincente Sinner. Quanto me mancava il tennis... - Vivodisogniebas : RT @celestinom64: @Vivodisogniebas Oggi ho fatto tennis 1 ora e 14 minuti 787 kcalorie frantumate e quanto mi son divertito ???????????????????????????? - celestinom64 : @Vivodisogniebas Oggi ho fatto tennis 1 ora e 14 minuti 787 kcalorie frantumate e quanto mi son divertito ???????????????????????????? - DamianoOrsi1 : @lorenzofares @GeorgeSpalluto si concordo con te assolutamente, c'è troppa stupidità in giro..non intendevo che non… -