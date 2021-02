Tennis: le sei finali tutte italiane maschili prima di Sinner-Travaglia. Da Adriano Panatta a Massimiliano Narducci (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono state sei, prima di quella che si giocherà stanotte tra Jannik Sinner e Stefano Travaglia, le finali tutte italiane nei circuiti professionistici maschili. Andiamo a riscoprire questi incontri, tutti giocati sulla terra rossa e prima che il tour degli uomini si unisse nell’ATP, cosa che ha fatto dal 1990. Ai tempi in cui ci si divideva tra WCT (World Championship Tennis) e Grand Prix, tutte queste finali sono state disputate proprio all’interno del secondo, che ha avuto anche più lunga stabilità rispetto al primo. La prima di esse si è avuta nel 1971, tra Adriano Panatta e Martin Mulligan. Non sorprenda il nome di quest’ultimo: australiano di ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono state sei,di quella che si giocherà stanotte tra Jannike Stefano, lenei circuiti professionistici. Andiamo a riscoprire questi incontri, tutti giocati sulla terra rossa eche il tour degli uomini si unisse nell’ATP, cosa che ha fatto dal 1990. Ai tempi in cui ci si divideva tra WCT (World Championship) e Grand Prix,questesono state disputate proprio all’interno del secondo, che ha avuto anche più lunga stabilità rispetto al primo. Ladi esse si è avuta nel 1971, trae Martin Mulligan. Non sorprenda il nome di quest’ultimo: australiano di ...

