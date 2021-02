Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | ROBERT | VANESSA e CORNELIA | inizia il triangolo!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 6 febbraio 2021) Pensava di rimanere solo per sempre e invece si ritroverà non una bensì due donne disposte a tutto pur di averlo! Nelle prossime puntatediprenderà infatti il via un appassionante triangolo amoroso che vedràSaalfeld (Lorenzo Patané) conteso tra due donne tanto affascinanti quanto determinate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…puntateno una relazionedistrutto per la perdita di Eva,© ARD (Screenshot)è ormai abituato a dover ripartire da zero, sia ...