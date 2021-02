Tamponi nelle scuole | testate 5 215 persone Il sindaco | ' Ora il secondo round

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 38.651 tamponi effettuati, so… - RegLombardia : #LNews Nelle farmacie lombarde si potranno effettuare tamponi antigenici rapidi. Approvato l’accordo tra Lombardia… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i… - ortonanotizie : A Ortona in due giorni 402 tamponi e 0 positivi nelle scuole superiori - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli #contagi #tamponi #guariti COVID A POZZUOLI/ Altri 13 contagiati e 6 guariti nelle ultime 24 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi nelle

PESARO - Operazione Scuole sicure, concluso lo screening rivolto a studenti e docenti dei 7 istituti superiori. Il sindaco Matteo Ricci, lancia di nuovo un appello alla Regione per l'avvio di uno ......e tormentata stagione calcistica 2020/2021 dell'universo dilettantistico potrebbe arrivare... L'obbligo ad effettuaresi traduce in un peso insostenibile per i sodalizi sportivi che vivono ...Riccardo Bellelli reggio emilia. La Fip ha diramato i protocolli validi per la disputa dei campionati. Molte norme sono in comune in tutti i campionati come l’uso di autocertificazioni, tamponi e norm ...massa. Il progetto “Scuole Sicure” per il monitoraggio della diffusione del virus negli istituti conta da ieri su un nuovo strumento informatico per favorire lo screening del personale scolastico (doc ...