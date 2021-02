Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs, Super Bowl 2021: guida tv, orario, streaming, programma, dove vederlo (Di sabato 6 febbraio 2021) Signore e signori, siamo ormai pronti per vedere alzarsi il sipario sul LV SuperBowl, l’atto conclusivo della stagione NFL 2020-2021. L’attesissimo match, che calamita su di sé l’attenzione di tutti gli Stati Uniti, e forse del mondo intero, si disputerà nella notte italiana tra domenica e lunedì prossimi (7-8 febbraio) a partire dalle ore 00.30 e ci regalerà il consueto spettacolo, fuori e dentro il rettangolo di gioco. Guarda il Super Bowl in diretta e on demand quando vuoi su DAZN. Disponibile anche NFL Network! Si giocherà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, e saranno proprio i Tampa Bay Buccaneers a sfidare i campioni in carica, i Kansas City Chiefs. Da un lato vedremo i Bucs sospinti ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Signore e signori, siamo ormai pronti per vedere alzarsi il sipario sul LV, l’atto conclusivo della stagione NFL 2020-. L’attesissimo match, che calamita su di sé l’attenzione di tutti gli Stati Uniti, e forse del mondo intero, si disputerà nella notte italiana tra domenica e lunedì prossimi (7-8 febbraio) a partire dalle ore 00.30 e ci regalerà il consueto spettacolo, fuori e dentro il rettangolo di gioco. Guarda ilin diretta e on demand quando vuoi su DAZN. Disponibile anche NFL Network! Si giocherà al Raymond James Stadium di, in Florida, e saranno proprio iBaya sfidare i campioni in carica, i. Da un lato vedremo i Bucs sospinti ...

