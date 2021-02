Svelate due identità del cavaliere mascherato | ma ad attirare il pubblico ci ha pensato Caterina Balivo

Leggi su virali.video

(Di sabato 6 febbraio 2021) Una nuova puntata de “Il Cantante” è andata in onda e anche questa settimana, Milly Carlucci continua a guadagnare altissimi ascolti ele attenzioni di un maggior numero di. Questo programma è un talent show con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si cimentano in sfide canore, nascosti all’interno di pittoresche maschere che ne nascondono l’. Questi vengono rivelati solamente in caso della loro eliminazione, al termine della puntata. Quando trovi le scarpe della vita ma non c’è la tua taglia#IlCantantepic.twitter.com/mGeZFXDaKl — Il CantanteRai1 (@IlCantanteRai1) February 5, 2021 Il primo episodio di quest’anno aveva visto ...