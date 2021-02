Super Jacobs | 6 55 sui 60 E' il secondo italiano di sempre Alto | Tamberi frena | 2 | 24

zanarluke : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… - zazoomblog : Atletica super esordio stagionale per Jacobs: 6.55 sui 60 metri a Berlino - #Atletica #super #esordio #stagionale - pgabilon : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… - sportface2016 : #Atletica, #MarcellJacobs vola sui 60 metri a Berlino: 6.55, secondo italiano di sempre - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica SUPER Marcell Jacobs! ?? 6.55 in finale a Berlino, dopo il 6.56 della batteria! A soli quattro centesimi dal r… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Jacobs

Grande avvio per la stagione di Marcell. Sui 60 metri il 26enne azzurro sfreccia in 6.55 nella finale al meeting Istaf Indoor di Berlino, dove si piazza secondo dopo aver vinto la batteria con 6.56. Il 26enne delle Fiamme Oro diventa ...Grande avvio di stagione per Marcell. Sui 60 metri l'azzurro sfreccia in 6.55 nella finale al meeting Istaf Indoor di Berlino , ... Undebutto per il pluricampione italiano dei 100 metri ...Grande avvio per la stagione di Marcell Jacobs. Sui 60 metri il 26enne azzurro sfreccia in 6.55 nella finale al meeting Istaf Indoor di Berlino, dove si piazza secondo dopo aver vinto la batteria con ...All'Istaf Jacobs secondo di sempre sui 60. In batteria 6.56. Lo sprinter di Atletica Futura a 6.66, dopo il 6.59 di Ancona. Continua il tour dei due velocisti laziali A Berlino, laziali in evidenza. P ...