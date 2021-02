Sui vaccini si torna a correre. In Europa non ci batte nessuno. Doppia dose somministrata a un milione di italiani. L’obiettivo è arrivare a sei milioni entro marzo (Di sabato 6 febbraio 2021) Prima i tagli alle forniture, poi la crisi di governo nel bel mezzo della pandemia. Che per l’Italia non siano tempi felici è noto a tutti, ma non per questo il piano vaccini del governo dimissionario di Giuseppe Conte si è arenato. Anzi, come sottolineato dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa su cui ha fatto il punto della situazione, la campagna di immunizzazione, seppur tra mille difficoltà, va avanti “piuttosto bene”. Contrariamente a quanto sostengono gufi e disfattisti, “siamo il primo Paese europeo per numero di persone vaccinate” e anche per quello “delle persone alle quali è stata inoculata sia la prima che la seconda dose” ha precisato il manager. Da ieri sera, stando ai dati forniti dal ministero, in Italia sono “956.389 i cittadini vaccinati contro il Covid-19”. Un primato, quello italiano, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Prima i tagli alle forniture, poi la crisi di governo nel bel mezzo della pandemia. Che per l’Italia non siano tempi felici è noto a tutti, ma non per questo il pianodel governo dimissionario di Giuseppe Conte si è arenato. Anzi, come sottolineato dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa su cui ha fatto il punto della situazione, la campagna di immunizzazione, seppur tra mille difficoltà, va avanti “piuttosto bene”. Contrariamente a quanto sostengono gufi e disfattisti, “siamo il primo Paese europeo per numero di persone vaccinate” e anche per quello “delle persone alle quali è stata inoculata sia la prima che la seconda” ha precisato il manager. Da ieri sera, stando ai dati forniti dal ministero, in Italia sono “956.389 i cittadini vaccinati contro il Covid-19”. Un primato, quello italiano, ...

riotta : Sui vaccini siamo in ritardo conferma @WRicciardi A dirlo fino a 5 giorni fa i trolls organizzati vi venivano addosso - sbonaccini : In campagna elettorale proposero il modello lombardo per la nostra sanità. Oggi esponenti regionali della destra mi… - matteorenzi : La decisione del Presidente è una scelta saggia che @ItaliaViva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, l… - MediasetTgcom24 : Covid-19: il punto sui vaccini #Covid - isabelle_doc : @robersperanza Bisognerebbe puntare sui monoclonali e quindi sulla cura, più che sui vaccini. La prevenzione è la p… -