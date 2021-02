Storica Italia, Sinner-Travaglia finale a Melbourne (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannik Sinner e Stefano Travaglia si affronteranno domani all'alba in finale al "Great Ocean Road Open", uno dei due tornei ATP 250 in programma in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, dove poi dall`8 febbraio scatteranno gli Australian Open. Si tratta della prima finale tutta azzurra sul veloce nel circuito ATP, la prima dal 1988 e la settima in generale nell'era Open. Tra Sinner e Travaglia non ci sono precedenti.Jannik Sinner, n.36 del ranking e quarta testa di serie, al rientro nel tour dopo quasi tre mesi di pausa, ha centrato la terza finale della carriera, la seconda consecutiva dopo quella di Sofia di novembre, dove vinse il suo primo titolo ATP (Finals Next Gen escluse). Il tennista seguito da coach Riccardo Piatti ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 febbraio 2021) Jannike Stefanosi affronteranno domani all'alba inal "Great Ocean Road Open", uno dei due tornei ATP 250 in programma in contemporanea, sul cemento diPark, dove poi dall`8 febbraio scatteranno gli Australian Open. Si tratta della primatutta azzurra sul veloce nel circuito ATP, la prima dal 1988 e la settima in generale nell'era Open. Tranon ci sono precedenti.Jannik, n.36 del ranking e quarta testa di serie, al rientro nel tour dopo quasi tre mesi di pausa, ha centrato la terzadella carriera, la seconda consecutiva dopo quella di Sofia di novembre, dove vinse il suo primo titolo ATP (Finals Next Gen escluse). Il tennista seguito da coach Riccardo Piatti ha ...

