Stipendio, pagamento supplenti mantenuti in servizio anche dopo rientro titolare a marzo 2020. Ulteriore nota Ministero

Con la nota n. 2666 del 4 febbraio 2021, a firma del dirigente Francesca Busceti, il Ministero dà ulteriori indicazioni in merito al pagamento dei contratti Covid-19.

