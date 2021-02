Stefano De Martino, gravissimo lutto in famiglia: “Incidente domestico” (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono ore di dolore per Stefano De Martino che ha subìto un grave lutto in famiglia: era molto legato alla parente scomparsa per un improvviso Incidente, ecco di chi si tratta. Un grave lutto ha colpito Stefano De Martino e tutta la sua famiglia nella tarda serata di ieri venerdì 5 febbraio: è scomparsa una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 6 febbraio 2021) Sono ore di dolore perDeche ha subìto un gravein: era molto legato alla parente scomparsa per un improvviso, ecco di chi si tratta. Un graveha colpitoDee tutta la suanella tarda serata di ieri venerdì 5 febbraio: è scomparsa una L'articolo proviene da Leggilo.org.

ThatsoRachel_ : Suor Costanza completamente andata per Stefano De Martino ?? #CheDioCiAiuti6 - __irishrose : Oddio Deniz can qua sembra Stefano de Martino - HongKong4ever : @CdGherardesca Gatto e Stefano de Martino e farfalla Ana Oxa - infoitcultura : Grave lutto per Stefano De Martino: è morta la nonna Elisa - infoitcultura : Stefano De Martino: “è morta per un incidente” lutto tremendo -