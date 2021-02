“Stasera Italia”, Vittorio Feltri sconvolge la Palombelli: «Chi vorrei al governo? Hitler» (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera, 5 Febbraio 2021, di Stasera Italia Vittorio Feltri ha lasciato la padrona di casa, Barbara Palombelli, senza parole. Durante la puntata la conduttrice e i vari ospiti stavano facendo delle ipotesi sui probabili nomi dei nuovi ministri che potrebbero formare il nuovo governo Italiano con alla sua guida Mario Draghi. La Palombelli ad un certo punto ha chiesto anche a Feltri di partecipare al classico gioco dei toto-nomi. La risposta del tutto inaspettata del noto giornalista ha sconvolto l’intero studio e anche i telespettatori. La Palombelli, spiazzata dal commento di Feltri, ha impiegato qualche minuto prima di reagire: il gelo in studio era palpabile. Leggi anche –> Gigi ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Nella puntata di ieri sera, 5 Febbraio 2021, diha lasciato la padrona di casa, Barbara, senza parole. Durante la puntata la conduttrice e i vari ospiti stavano facendo delle ipotesi sui probabili nomi dei nuovi ministri che potrebbero formare il nuovono con alla sua guida Mario Draghi. Laad un certo punto ha chiesto anche adi partecipare al classico gioco dei toto-nomi. La risposta del tutto inaspettata del noto giornalista ha sconvolto l’intero studio e anche i telespettatori. La, spiazzata dal commento di, ha impiegato qualche minuto prima di reagire: il gelo in studio era palpabile. Leggi anche –> Gigi ...

