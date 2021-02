Starz annuncia la serie su Caterina de’ Medici, The Serpent Queen arriverà anche in Italia (Di sabato 6 febbraio 2021) Starz annuncia il via libera alla serie su Caterina de’ Medici, il cui titolo è The Serpent Queen. L’imponente produzione porta la firma di Justin Haythe (Bohemian Rhapsody, Red Sparrow) ed è basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda. La serie sarà prodotta da Francis Lawrence, regista dei film di Hunger Games (Catching Fire, The Hunger Games: Il canto della rivolta, prima e seconda parte) con Stacie Passon (Trasparente, Dickinson, Billions) dietro la macchina da presa, incluso l’episodio pilota. Erwin Stoff (13 Hours, Edge of Tomorrow) è anche produttore esecutivo di 3 Arts Entertainment. The Serpent Queen si compone di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 6 febbraio 2021)il via libera allasude’, il cui titolo è The. L’imponente produzione porta la firma di Justin Haythe (Bohemian Rhapsody, Red Sparrow) ed è basata sul libro Catherine de: Renaissanceof France di Leonie Frieda. Lasarà prodotta da Francis Lawrence, regista dei film di Hunger Games (Catching Fire, The Hunger Games: Il canto della rivolta, prima e seconda parte) con Stacie Passon (Trasparente, Dickinson, Billions) dietro la macchina da presa, incluso l’episodio pilota. Erwin Stoff (13 Hours, Edge of Tomorrow) èproduttore esecutivo di 3 Arts Entertainment. Thesi compone di ...

