Stadio Maradona, stanziati 1,2 milioni per i nuovi lavori (Di sabato 6 febbraio 2021) Stadio Maradona, nuovi lavori in programma Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono stati stanziati nuovi fondi pari a 1,2 milioni di euro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 febbraio 2021)in programma Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono statifondi pari a 1,2di euro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Atalanta_BC : È tempo di semifinale! ???? It's semi-finals time! ?????? #CoppaItalia - Semifinale - Andata ?? @sscnapoli ??? Stadio Di… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA SVOLTA STADIO MARADONA, I TIFOSI NON VEDONO L'ORA. NOTIZIA IMPORTANTISSIMA, I DETTAGLI >>>>>>>… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Nuove iniziative in onore di #Diego. Novità anche nel tunnel dello Stadio. - FelixPerrella : Stadio Maradona, il Comune di Napoli approva lavori di ristrutturazione per oltre un milione - la Repubblica - 100x100Napoli : Nuove iniziative in onore di #Diego. Novità anche nel tunnel dello Stadio. -