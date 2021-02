Spostamenti tra regioni e nuovo Dpcm: le ultime notizie di oggi. Cosa sappiamo finora (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra le primissime incombenze del nuovo governo sul quale sta lavorando il premier incaricato Mario Draghi ci sono quelle relative alle misure anti Covid prese con gli ultimi provvedimenti . E' ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra le primissime incombenze delgoverno sul quale sta lavorando il premier incaricato Mario Draghi ci sono quelle relative alle misure anti Covid prese con gli ultimi provvedimenti . E' ...

olivar : RT @orgiagi: Chissà quanto costeranno i treni quando riapriranno gli spostamenti tra regioni. L’estate scorsa andata e ritorno da Milano a… - orgiagi : Chissà quanto costeranno i treni quando riapriranno gli spostamenti tra regioni. L’estate scorsa andata e ritorno d… - CorriereQ : Sci: Comuni Via Lattea, consentire spostamenti tra regioni - Frances25551623 : RT @Elios15896339EE: @matteosalvinimi Ma tra regioni ci si può spostare?? Non è che per accuse di mascherine non messe o spostamenti non au… - a42nno : RT @Corriere: Spostamenti tra regioni, palestre, ristoranti: ecco il calendario di regole, divieti e ... -