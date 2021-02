Spezia, Italiano: «Sono felice, stiamo crescendo» (Di sabato 6 febbraio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato al termine di Sassuolo-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 in casa del Sassuolo. PRESTAZIONE – «Volevamo togliere certezze al Sassuolo e ci siamo riusciti. Questa vittoria è importante per noi, ci Sono momenti dove ci smarriamo e poi altri come oggi dove ci ritroviamo. Avevamo bisogno di dinamismo e per questo davanti ho scelto Agudelo come falso nove». CRESCITA – «Perdere fiducia ed entusiasmo è il pericolo più grande, cerchiamo di lavorare per evitare questo. Ma non è mai facile quando giochi contro grandi campioni. Oggi abbiamo mostrato di essere cresciuto e ne Sono felice». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Vincenzoha parlato al termine di Sassuolo-Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 in casa del Sassuolo. PRESTAZIONE – «Volevamo togliere certezze al Sassuolo e ci siamo riusciti. Questa vittoria è importante per noi, cimomenti dove ci smarriamo e poi altri come oggi dove ci ritroviamo. Avevamo bisogno di dinamismo e per questo davanti ho scelto Agudelo come falso nove». CRESCITA – «Perdere fiducia ed entusiasmo è il pericolo più grande, cerchiamo di lavorare per evitare questo. Ma non è mai facile quando giochi contro grandi campioni. Oggi abbiamo mostrato di essere cresciuto e ne». Leggi su Calcionews24.com

