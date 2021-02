Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia (Di sabato 6 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’Italia è in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impone per 6-3 7-5 su Roberto Bautista Agut. Ad attendere gli azzurri c’è ora la Russia, che nell’altra semifinale ha piegato 2-1 la Germania: Andrey Rublev regola 3-6 6-1 6-2 Jan Lennard Struff, poi Daniil Medvedev supera Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5. Ininfluente il successo tedesco nel doppio dove Krawietz e Struff hanno la meglio su Donskoy e Karatsev per 6-3 7-6.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’è inAtp Cup:2-0 laorfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impone per 6-3 7-5 su Roberto Bautista Agut. Ad attendere gli azzurri c’è ora la, che nell’altra semiha piegato 2-1 la Germania: Andrey Rublev regola 3-6 6-1 6-2 Jan Lennard Struff, poi Daniil Medvedev supera Alexander Zverev 3-6 6-3 7-5. Ininfluente il successo tedesco nel doppio dove Krawietz e Struff hanno la meglio su Donskoy e Karatsev per 6-3 7-6.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia - sportface2016 : #ATPCUp - #Italia in finale, battuta la #Spagna con i successi di #Fognini e #Berrettini - IlConteIT : @MPenikas @ANTEO17 @is_amazon @NapolitanoIda @gio_c75 @dariochierchia @piccolojason @fireguard64 @Piero351516325… - DanieleRaponi : #Danimarca ???? Campione del Mondo #medaglia #oro ?? ai #Mondiali di #pallamano battuta in finale 26-24 la #Svezia ????… - _Gi_Ci_ : @MPenikas @m_spagna @AntonioDiBari85 @ApriGli_Occhi @francotaratufo2 @NapolitanoIda @giovangolo @nessunoindietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna battuta Il fardello dell'uomo Churchill. Una vita a caccia di grandezza

... la lotta di Cuba contro la Spagna, le rivolte in India e nel Sudan, la Guerra anglo - boera, il ... Lo conferma una sua battuta: 'Non odio nessuno, eccetto Hitler'. Del resto di fronte alla politica di ...

Atp Cup: Italia - Spagna in semifinale

Italia - Spagna comincia con Fognini - Carreno Busta a mezzanotte sulla John Cain Arena. Esce invece la Serbia di Djokovic battuta dalla Germania (oggi Struff batte 3 - 6 6 - 3 6 - 4 Lajovic mentre ...

Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia La Sicilia Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - L'Italia é in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impon ...

TENNIS: ATP CUP. ITALIA BATTE SPAGNA, IN FINALE CONTRO RUSSIA

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - L'Italia e' in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impo ...

... la lotta di Cuba contro la, le rivolte in India e nel Sudan, la Guerra anglo - boera, il ... Lo conferma una sua: 'Non odio nessuno, eccetto Hitler'. Del resto di fronte alla politica di ...Italia -comincia con Fognini - Carreno Busta a mezzanotte sulla John Cain Arena. Esce invece la Serbia di Djokovicdalla Germania (oggi Struff batte 3 - 6 6 - 3 6 - 4 Lajovic mentre ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - L'Italia é in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impon ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - L'Italia e' in finale alla Atp Cup: battuta 2-0 la Spagna orfana di Nadal. Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 mentre Matteo Berrettini si impo ...